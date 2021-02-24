تخفيضات في أسعار الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى 20%

أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، أنهم يضخون كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15 إلى 20%، مشيرين إلى أن منافذ الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة.

وأوضح رؤساء الشركات، أن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ3 جنيه للكيلو، والبطاطس بالسعر ذاته، والفلفل الرومي بـ6.50، والجوافة 8.50 للكيلو، مشيرين إلى أن اللحوم البرازيلي المجمدة تباع بالمجمعات بـ65 جنيه للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، وبسعر 85 جنيه للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة بـ30 جنيها للكيلو.

يأتي هذا استمرارا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من ناحية أخرى، يتابع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع أسواق الجملة أسعار الخضروات والفاكهة، من خلال بيان يرسل يوميا من أسواق الجملة، فضلا عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق.

وأشار البيان الوارد من سوق العبور بالقاهرة، إلى أن الطماطم تخرج من السوق بسعر يتراوح من جنيه إلى 1.8 جملة، لتباع في أسواق التجزئة من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.1 إلى 2.2 جنيه جملة، لتباع للمستهلك من 2 إلى 3.5 جنيه، والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات، جمله لتباع للمستهلك من 7 إلى 10 جنيهات.