فاروق الباز لـ«الوطن» عن تسجيل ناسا صوت المريخ: يشبه صحراء العالم العربي

رصدت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أول صوت من على كوكب المريخ، عبر مقطع فيديو نشرته أمس، ومدته 3 دقائق و25 ثانية، يظهر هبوط المركبة الجوالة «برسفيرنس» على الكوكب الأحمر، وسط سحابة من الغبار، وتسجيلها لصوت خافت للريح عقب هبوطها.

وأكد مهندسو «ناسا»، أن مقطع الصوت القصير يرجع إلى «هبة ريح» على سطح المريخ، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

فاروق الباز: تسجيل صوت المريخ يرجع لحركة الرياح على سطحه

وللتوضيح حول تجربة «ناسا» لصوت المريخ، قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن المريخ يشبه كثيرا سطح الصحراء في العالم العربي، وأن الصوت المسموع في مقطع الفيديو الذي نشرته «ناسا» يرجع إلى الريح التي مرت بجانب المركبة «برسفيرنس» التي هبطت على سطح الكوكب الأحمر، مضيفا أن الميكرفون كان مغلقا في أثناء الهبوط، وكان لا يمكن السماع أو فتحه إلا بعد حدوث العملية، والانتهاء من الاستعداد التام لها.

وأضاف «الباز» في حديثه لـ«الوطن»، أن تجربة رصد الصوت على المريخ توضح كمية الريح الموجودة على الكوكب، مشيرا إلى أن الغلاف الجوي على سطحه خفيف وأقل كثيرا من مثيله للأرض، إلا أن الأول يستطيع أن يحرك التربة والرمال ويكون كثبان رملية، تماما كما يحدث في الصحاري العربية، لافتا إلى أنه لأول مرة يُسمع صوت الريح على سطح المريخ.

عالم الفضاء: فكرة العيش على المريخ يمكن تحقيقها

وأشار عالم الفضاء المصري، إلى أن الهدف من هذه الرحلات الاستكشافية هو العلم والمعرفة للكون وتفاصيله الجديدة عن البشر: «لكي نعلم»، مضيفا أن تجربة رصد الصوت على المريخ تفيد في معرفة أن هناك ريح تحرك حبات التربة مكونة الكثبان الرملية على سطح الكوكب.

وأوضح الدكتور فاروق الباز، أن تربة المريخ تختلف عن مثيلتها للأرض، مؤكدا أنه لا توجد معلومات كاملة عنها؛ بسبب عدم الحصول على عينات منها لدراسة تركيبتها وشكلها وكيف تعيش، إلا أن هناك بعض التفاصيل المعلومة والتحليلية عنها.

وعن فكرة العيش على الكوكب الأحمر مستقبلا والرحلات المستمرة على سطحه، أوضح «الباز» أن العالم يفكر في هذا حاليا، ويمكن تنفيذ ذلك مستقبلا، لافتا إلى أنه هناك أشياء كثيرة جدا لا يصح أن نقررها حاليا، ولكن المستقبل سيقرر حدوث هذا من عدمه.