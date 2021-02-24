موقع أمريكي: بايدن يهاتف الملك سلمان في أول اتصال مع زعيم عربي

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الأربعاء، في أول اتصال مع زعيم عربي، بعد توليه مقاليد الحكم.

وستكون المكالمة، إذا حدثت في الموعد المقرر، الأولى لبايدن كرئيسا مع العاهل السعودي، في حين أنه من المحتمل أن يناقشا مجموعة من القضايا، منها الحرب في اليمن، والاتفاق النووي الإيراني.

وأشار التقرير، إلى أن المكالمة ستبحث عدة قضايا أخرى، منها مكافحة كورونا، ومزاعم مقتل الصحفي جمال خاشقجي والقضية الفلسطينية، وأمن الخليج واستقراره.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في الأسبوع الماضي: «أتوقع في الوقت المناسب أن يجري بايدن محادثة مع الملك سلمان»، ولم يؤكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي اتصال بايدن المقرر اليوم.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الأسبوع الماضي.

‏وفي مطلع الأسبوع الجاري، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أن الرئيس بايدن ملتزم بعدم وصول إيران إلى امتلاك قنبلة نووية.

‏وقال الرئيس الأمريكي، إنه على واشنطن مواجهة أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار» في المنطقة بأكملها.

وأجرى بايدن أول اتصال هاتفي، الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكأول مسؤول يهاتفه في الشرق الأوسط.

وكانت هناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي يعبر عن استيائه من العلاقات الوثيقة التي ربطت نتنياهو والرئيس السابق دونالد ترامب.

وتحدث «بايدن» مع أكثر من 10 زعماء بالعالم، منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.