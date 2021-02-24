عاجل.. بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

ينعقد الاجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، ويناقش تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الوزارات، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد، ومن بينها تحدى فيروس كورونا المستجد.

لقاحات كورونا

ومن المُقرر، أن تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، تطورات مجابهة ما يُعرف بـ«الموجة الثانية» من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، موقف وصول اللقاحات المختلفة، لا سيما مع انتظار مصر لجرعات إضافية من اللقاحات تُقدر بـ«الملايين» خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك قبل ساعات من فتح وزارة الصحة باب تسجيل المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الراغبين في تلقي اللقاحات، المُقرر فتحه يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما أتاحت الوزارة اللقاحات للأطقم الطبية المختلفة، باعتبارهم «الخط الأول» لمصر في مواجهة «كوفيد -19».

تطعيم معظم المصريين خلال 2021

ومن المُقرر أن تنتهي الحكومة من تطعيم معظم المواطنين الراغبين في تلقي لقاحات «فيروس كورونا» قبل نهاية العام الجاري، حسبما صرحت وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات إعلامية أمس.

وحسب استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أواخر شهر ديسمبر الماضي؛ فإن قرابة 64% من المصريين يرغبون في تلقي لقاحات كورونا حال توافرها بالمجان، وقرابة 10% سيقررون أخذه حال تجربته، وثبوت فعاليته بمصر.

امتحانات المدارس والجامعات

كما من المتوقع، أن يعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، استعدادات الوزارة والمديريات التعليمية المختلفة للامتحانات المقرر انطلاقها خلال الأسبوع المقبل، فضلاً عن الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتأمين الطلاب صحياً عقب عودة الدراسة خلال شهر مارس.

ومن المتوقع أيضاً، أن يعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، استعدادات الامتحانات في الجامعات والمعاهد العليا، وموقف تجهيزات «عودة الدراسة».

ويناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الملفات الهامة مع الوزراء كلاً حسب الملفات الموكلة إليه.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.