النيابة: سفاح الجيزة قتل «نادين» ثم تزوج شقيقتها «فاطمة الزهراء»

كشفت مرافعة النيابة العامة في جلسة محاكمة سفاح الجيزة بتهمة قتل صديقة المحاسب رضا عبد اللطيف، بأن المتهم قذافي والمعروف إعلاميا بسفاح الجيزة قتل نادين السيد ثم تزوج من شقيقتها فاطمة الزهراء.

ويذكر أن محكمة جنوب القاهرة «زينهم» بدأت منذ قليل، ثاني جلسات محاكمة قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ«سفاح الجيزة»، في قضية اتهامه بقتل صديقة رضا محمد عبداللطيف.

تأتي هذه الجلسة عقب الحكم عليه يوم الإثنين الماضي، خلال الجلسة الثانية لمحاكمتة بتهمة قتل نادين السيد الجهادي، إحدى ضحاياه وشقيقة إحدى زوجاته، بإحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

و كان محامي الدفاع عن المتهم قد طالب بضرورة الكشف على قواه العقلية إلا أن هيئة المحكمة قضت بأن الجاني متزن وكامل الأهلية، وكشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة في وقت سابق، عن أن المتهم ارتكب 4 وقائع قتل لثلاث سيدات و رجل، تنوعت بين القاهرة والإسكندرية.

واعترف سفاح الجيزة تفصيليا بجميع التهم المنسوبة إليه، حيث عرضت المحكمة أحراز القضية والتي تضمنت مقاطع ڤيديو مصورة موزعة على 3 اسطوانات، كانت إحداها لڤيديو مدته 36 دقيقة يظهر من خلاله المتهم وهو يقر بثلاث جرائم ارتكبها، بالإضافة إلى تمثيله لكل واحدة منهم على حده، كما تضمن الإرشاد عن أماكن دفن ضحاياه و استخراج الرفات تحت إشراف الجهات المسؤولة.

وأسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار عن القضية بإصدار حكمها برئاسة المستشار أحمد علي يونس و ذلك بعد الاستماع إلى شاهد الإثبات والأطباء الشرعيين والمدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة، وبدا المتهم ثابتا خلال جلستي محاكمته نافيا جميع التهم التي اعترف بها سابقا، مشيرا إلى أنه تعرض للتعذيب في قسم شرطة الهرم وذلك لإجباره على الإدلاء بتلك الاعترافات بحسب قوله.