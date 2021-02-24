وزير الأوقاف يهنئ مفتي الجمهورية بعد قرار الرئيس بالتجديد له

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمد له حتى سن المعاش، متمنيا للأخير وللدار كل التوفيق.

وأعرب «جمعة» في بيان له، عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية، في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.

وتشهد أروقة دار الإفتاء المصرية حالة من الفرحة، بعد صدور قرار من رئاسة الجمهورية، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا للجمهورية.

ووجّه «علام» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار تجديد تعيينه مفتيًا للجمهورية؛ إذ قال في أول تصريح له بعد تجديد التعيين لـ«الوطن»: «هذا تشريف كبير من رئيس الجمهورية، ونسأل الله صالح الأعمال والقبول».

قرار جمهوري

يذكر أنّ الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية، بتجديد تعيين «علام»؛ إذ أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 62 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبدالكريم موسي علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، حتى 12/ 08/ 2021، أي تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.

وبحسب دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، فإن أهم الكتب العامة للدكتور شوقي علام هي:

1) محاضرات في فقه العبادات (فقه الحج والعمرة) سنة (96/ 97م).

2) مبادئ علم الميراث، سنة (98/ 99م).

3) الموجز في قواعد الفقه الكلية، سنة (2004م).

4) محاضرات في فقه المعاملات، دراسة لبعض عقود المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، سنة (2004م).

5) محاضرات في فرق عقد النكاح، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وما عليه قانون الأحوال الشخصية العماني (2008م).

6) محاضرات في النظام القضائي في الفقه الإسلامي مقارنًا بقانون السلطة القضائية العماني سنة (2008م).

7) محاضرات في الفقه المالكي لطلبة الفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بطنطا، سنة2011/2012م.

8) دروس في فقه الأحوال الشخصية، سنة 2012م.9) محاضرات في الفقه المالكي لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بطنطا بالاشتراك مع الدكتور محمد إبراهيم صباح (2012/ 2013م).