جراحات نادرة.. إزالة ورم سرطاني من كبد قط وإنقاذ قدم كلب من البتر

اعتادوا على إنقاذ الحيوانات وعلاجها، وتخصصوا في علاج القطط والكلاب، إيماناً منهم أنهم روح كأي روح ويجب إنقاذها من الأذى، فأجروا عشرات الجراحات لإنقاذ القطط والكلاب، آخرها عملية لإنقاذ كلب «جولدن» من بتر قدمه، وإنقاذ قط عقب جراحة إزالة ورم سرطاني من كبده.

مجموعة من الأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ، يقودهم الدكتور أيمن الشرقاوي، الذي افتتح أول مستشفى بيطري متخصص في علاج الحيوانات، حيث تحدث لـ«الوطن» قائلاً: «جالنا حالة كلب صعبة جداً محولة من القاهرة، كلب جولدن يعاني من شلل بقاله شهر، ومبيقدرش يحرك ذيله، عملوله حقن للخلايا الجذعية داخل النخاع الشوكي، وجلسات علاج طبيعي، لكن دون فائدة، وجرى تجبيس قدم الكلب لدى طبيب في التجمع الخامس، وحدثت غرغرينا من الدرجة الأولى، وكان سيتم بتر قدم الكلب».

وتابع بقوله: «جرى تحويل الكلب بسيارة خاصة لينا، وبإجراء الأشعات تبين وجود شلل كامل للأطراف الخلفية، وعدم قدرته على تحريك القدم اليمنى، وغرغرينا في أصابع القدم، مع تغير لون الجلد والرائحة وتأكل اللحم وظهور العظام، وتم التدخل جراحياً بهدف إعادة الحياه للنسيج والجلد، وتغطية كامل العظام بالعضلات، وإعادة إحياء الجلد والدورة الدموية لجزء كبير من النسيج، وتكسية العضلات بالجلد الحي، وتم استشعار الحرارة في النسيج بعد تدفق الدم فيه، والغيار مرتين يومياً».

إنقاذ قط يعاني من ورم في الكبد

وعقب ساعات من إنقاذ الكلب، جرى إجراء جراحة أخرى لإزالة ورم سرطاني من داخل «الوريد البابي» لقط، يعاني من انتفاخ في البطن بصورة غير طبيعية، حيث تم إجراء أشعة موجات صوتية «سونار» على البطن، كشفت عن وجود تضخم كبير في الكبد والطحال والأمعاء، مع وجود ورم زوائد داخل «الوريد الكبدي البابي»، وتاريخ لعدم الإخراج لمده 3 أيام، مما أدى إلى حدوث مضاعفات أدت إلى إصابته بتشنجات وإغماءات، نتيجه زيادة نسبة الأمونيا في الدم، وعدم القدرة على التنفس.

وقال «الشرقاوي» إنه عقب موافقة صاحب القط، تم إجراء عملية جراحية لإزالة الأورام، وعمل تحليل لها لمعرفه السبب ونوعه، وتعتبر من العمليات النادرة جداً، وتتطلب دقة متناهية وعناية فائقة بعد العملية، مشيراً إلى أنه تم وضع القط على جهاز تنفس صناعي، مع المتابعة الدورية لمده 5 أيام، لافتاً إلى أنه تم إجراء العملية بمشاركة فريق يضم كلاً من الدكتورة مي العوضي، والدكتورة آية الشناوي، والدكتورة مروة الكيلاني.