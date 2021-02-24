بلومبيرج: انخفاض واردات السعودية من تركيا بنسبة 95% بسبب «المقاطعة»

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء السعودية، أن واردات المملكة من تركيا جفت تماما، في خطوة اعتبرتها وكالة بلومبيرج الأمريكية نجاحا كبيرا لدعوات المقاطعة غير الرسمية التي أطلقها عدد من النشطاء السعوديين، احتجاجا على سياسات أنقرة في الدول العربية.

وبلغ إجمالي الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.5 مليون دولار) في ديسمبر 2020، فيما كانت 1.02 مليار ريال في التوقيت ذاته عام 2019، ما يعني أنها انخفاضت بنسبة 95%، وهذا هو أدنى مستوى منذ أن بدأت المملكة في تجميع الأرقام الشهرية للورادات، عام 2016.

وسجلت وكالة الإحصاء التركية، انخفاضا بنسبة 78% في الصادرات التركية إلى السعودية، في ديسمبر 2020.

وقالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن نسبة من الانخفاض يمكن إرجاعها إلى جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخلافات بين أنقرة والرياض لعبت دورا أيضا في تراجع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة كبيرة.

وارتفعت الصادرات السعودية، وهي أكبر اقتصاد في العالم العربي بنسبة 12%، في الربع الأخير من الأشهر الـ3 السابقة؛ إذ أظهرت أرقام التجارة العالمية بوادر انتعاش من وباء كورونا.

ونزلت الصادرات السعودية بنسبة 26%؛ إذ بلغت 180.8 مليار، وانخفضت صادرات النفط بنسبة 34%، إلى 63.3 مليار ريال.

وبلغت الصادرات غير النفطية 57.9 مليار ريال مقابل 57.3 مليار ريال، والواردات 134 مليار ريال مقابل 145 مليار ريال في 2019، وكانت الصين الوجهة الأولى لها، تليها اليابان والهند.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الأربعاء، في أول اتصال مع زعيم عربي، بعد توليه مقاليد الحكم.

وستكون المكالمة، إذا حدثت في الموعد المقرر، الأولى لبايدن كرئيسا مع العاهل السعودي، في حين أنه من المحتمل أن يناقشا مجموعة من القضايا، منها الحرب في اليمن، والاتفاق النووي الإيراني.

وأشار التقرير، إلى أن المكالمة ستبحث عدة قضايا أخرى، منها مكافحة كورونا، ومزاعم مقتل الصحفي جمال خاشقجي والقضية الفلسطينية، وأمن الخليج واستقراره.