«قهوجي المحكمة».. زبائن مغلفون بروح الجريمة: «خُفت على بناتي من السفاح»

«شاي، قهوة، ميه، عصير».. صوت مميز يجوب طوابق محكمة جنوب القاهرة «زينهم»، يتداخل مع صوت القضاة والنيابة ودفاع المتهمين، يحمل خالد إبراهيم «قهوجي المحكمة» «صينية» في يديه بينما يحمل المتهمون جرائم قتل وسرقة واغتصاب يتبعها تنفيذ أحكام، تختلف زبائنه عن هؤلاء الذين يجلسون على المقهى، يقابل البرىء والمتهم وأهله وذويه والمدافعين عنه.

10 سنوات يعمل «قهوجي» بالمحكمة

تفوح رائحة القانون التي تدوي في جميع أرجاء المكان، بينما تنطلق صرخات الندم من أفواه المتهمين، يراقب ويتابع زبائنه الذين يتجددون بشكل يومي في الثلاثة طوابق الأولى داخل المحكمة: «بقالي 10 سنين في المكان شفت العجب وكنت شغال صنايعي كشري ولما ضاق بيا الحال دورت على شغل وحد دلني على المحكمة بالصدفة لأن مراتي كانت مريضة ومش معايا فلوس أعالجها».

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زبائن المحكمة مختلفون عن زبائن القهوة

تبدأ رحلته اليومية من السابعة صباحًا، يجهز مشاريب المحامين والمتهمين وأهاليهم، يأخذ على كل كوب شاي أو قهوة جنيها، يحاول أن يبيع أكبر عدد للحصول على نسبة جيدة لتوفير قوت يوم زوجته وفتياته الثلاث وطفله «مالك»، يحكي أن مشاعر الزبائن مختلفة وطباعهم عكس الذين يتواجدون في الخارج: «ممكن أطلع في اليوم بـ150 جنيه وممكن أطلع من غير فلوس».

أكواب كرتون للمتهمين

يقول إن أكواب شاي وقهوة المتهمين تختلف عن التي تقدم للأشخاص العاديين، حيث تكون كرتونية أو كما يطلع عليها «تيك أواي»، حتى لا يكون هناك مجال لارتكاب جريمة أو التصرف بشكل خاطئ، يقدم أيضًا سندوتشات متنوعة للحضور: «فيه ناس بتيجي تقضي ساعات طويلة في المحكمة وبتجوع بنحاول نسترزق برضه».

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أسعار شاي المحكمة

يضيف أن سعر كوب الشاي داخل المحكمة بـ7 جنيهات بينما يقدم القهوة بـ12 جنيه: «بره الأسعار أرخص بس عشان الوضع هنا مختلف وكمان الزبائن مختلفين»، مؤكدًا أنه مر عليه العديد من القضايا الصعبة لكن لم يتأثر بشكل كبير إلا من قضية «سفاح الجيزة» الذي قتل أربعة أشخاص، وأصدرت المحكمة قرارًا ينص على إحالة أوراق المتهم إلى المفتي في قضية قتل صديقه وذلك خلال الجلسة التي انعقدت اليوم وتعد هي الثانية في القضية ذاتها: «خُفت على بناتي ومتخيلتش أقابل شخص قتل ناس قريبة منه بالشكل ده».