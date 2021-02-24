رادار جالطة سراي يرصد «دبابة الأهلي»

كشفت تقارير صحفية خلال اليوم الأربعاء، اهتمام نادي جالطة سراي التركي، بالمالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم ترشيحه من قبل بعض الوكلاء، عقب ظهوره بمستوى أكثر من رائع مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

ونال اللاعب الذي تلقبه بعض جماهير القلعة الحمراء بـ«دبابة الأهلي» إشادات كثيرة من كل الخبراء والمحليين في مصر، بسبب جودة اللاعب وقوته في وسط الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وحجز مكان في التشكيل الأساسي خاصة في المباريات الصعبة.

وذكرت صحيفة TaK Vim التركية، في تقرير لها، أن لاعب وسط الأهلي الدولي أليو ديانج، بات محط أنظار فريق جالاتا سراي لضمه خلال الفترة المقبلة.

وجاء في التقرير، أن ديانج خطف أنظار كشافي جالاتا سراي التركي، خلال الفترة الماضية، أثناء متابعة المهاجم الدولي مصطفي محمد، لاعب الزمالك والذي انضم للعملاق التركي في الانتقالات الشتوية الماضية، وهناك ردود فعل إيجابية عن اللاعب داخل إدارة نادي جالطا سراي التركي.

وكشفت الصحيفة، أن الجهاز الفني لفريق جالاتا سراي بقيادة فاتح تريم، أمامه تقرير إيجابي عن أليو ديانج، لإتخاذ قرار حاسم ومنح الضوء الأخضر للإدارة، بشأن بدء المفاوضات الرسمية مع الأحمر.

واختتمت الصحفية التقرير، بأن الأهلي منذ تعاقده مع ديانج في صيف 2019، قادمًا من فريق المولودية الجزائري، بملبغ مليون و100 ألف دولار، واللاعب يقدم مستوى أكثر من رائع، ونجح في حجز مكان بالتشكيل الأساسي في أغلب المباريات للمارد الأحمر.

وكان الأهلي خسر أمام فريق سيمبا التنزاني أمس الثلاثاء، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة مشاركة المالي أليو ديانج ضمن التشكيل الأساسي.

وعادت بعثة الأهلي، إلى القاهرة، قادمة من تنزانيا، في الساعات الأولي من صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش، الأحد المقبل.