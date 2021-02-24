13 شرطا لطلب الجمعيات الأهلية الإعفاء من الجمارك

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في حال ورود سيارات ركوب جماعى للجمعية الأهلية، بغرض خدمة المستفيدين من دور الأيتام، أو الحضانات، أو دور المسنين، أو أي من دور الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، يجري تقديم المستندات التالية لطلبات الإعفاء الجمركي:

- نسخة طبق الأصل من لائحة النظام الأساسي للجمعية.

- بيانات أعضاء مجلس الإدارة والأمناء من حيث «وظائفهم داخل وخارج المجلس، الرقم القومي، رقم الموبايل».

- محضر مجلس الإدارة أو الأمناء بالموافقة على قبول التبرع أو شراء او استيراد الشحنة.

- الحسابات الختامية للجمعية أو المؤسسة عن آخر عام مالي.

- بيان بالنشاط الفعلى للجمعية أو المؤسسة مدعماً بالأرقام وأعداد المستفيدين.

- خطاب الإهداء من الجهة المتبرعة.

- استيفاء موافقة وزارة الداخلية «الإدارة العامة للشئون الإدارية»، تنفيذا لقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة، رقم 770 لسنة 2005، فى مادته رقم 26، المنظم لقبول السلع واردة هبات أو مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمة للجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس.

- نسخة واضحة من بوليصة الشحن أو فاتورة الشراء الخاصة بالهبة أو الشحنة الواردة وكافة المستندات الجمركية اللازمة.

- تحديد ميناء الشحن وميناء الوصول، والجهة الوارد منها الشحنة.

- تعهد الجمعية أو المؤسسة بسداد الرسوم الجمركية فى حالة عدم الموافقة على الإعفاء الجمركي.

- وصف الشحنة وجودتها وكميتها والغرض منها والفئات المستفيدة بالتفصيل.

- تقديم نسخة طبق الأصل من رخصة تشغيل المنشأة الطبية التابعة للجمعية معتمدة من وزارة الصحة «إدارة العلاج الحر» في حال كانت الشحنة سيارة إسعاف او معدات طبية.

- نسخة طبق الأصل من رخصة تشغيل دار الأيتام أو دار الحضانة او دور المسنين أو أى دار من دور الرعاية الإجتماعية بصفة عامة ويتم إعتمادها من مديرية التضامن الإجتماعى المختصة.

فتح البيان الجمركي

- على المختص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى الحصول على إعفاء جمركى عن الشحنات العينية الواردة لها بسرعة التوجه الى جمرك الإفراج لفتح البيان الجمركى، واستيفاء المستندات اللازمة .

سداد الضريبة على القيمة المضافة

- سداد الضريبة على القيمة المضافة بصفة قطعية قبل الإفراج، وسداد أمانة نقدية أو تقديم الضمانات المقبولة جمركيا كخطاب ضمان، لحين صدور قرار الإعفاء الجمركى، وذلك حال ورود الأصناف إلى المواني والمنافد الجمركية.