عبدالفتاح: الانتهاء من 96% من مستهدفات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة في وزارة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة أنجزت 96% من المستهدفات في 11 محافظة و143 قرية، مؤكدا أن هناك أشياء لم يتم إنجازها بسبب وجود خلافات قانونية على بعض المنازل مبينا أن هناك استهداف للأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير منازل كريم وتوفير علاج مجاني وأجهزة تعويضية مجانية.

الرئيس يدعم مبادرة «حياة كريمة» بشكل غير محدود

وأضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي دعما غير محدود لمبادرة حياة كريمة وكذلك توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن من أجل مساعدة الأسرة ومد مظلة الحماية الاجتماعية من أجل توفير خدمات للمواطنين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع مدير مبادرة حياة كريمة في وزارة التضامن الاجتماعي: نعمل على خدمة كل الفئات الشباب والمرأة والأطفال والأسرة المختلفة والعمل على توفير فرص عمل.

تنفيذ مبادرات حياة كريمة في صعيد مصر

وتنفذ مبادرة حياة كريمة كثير من المشروعات في صعيد مصر بعد أعوام من التهميش خاصة في قرى ساحل سليم وأبو تيج، فقد تنفيذ مشروعات في البنية التحتية والزراعة والمياه والصرف الصحي، بجان تقديم خدمات من خلال بناء مدارس جديدة واشتراط تقليل الكثافة.

وشكر أهالي قرية ساحل سليم الرئيس السيسي خاصة أن قريتهم ضمن القرى الأكثر فقرا واحتياجا في أسيوط وصعيد مصر بشكل عام.