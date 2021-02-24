المفتى: مصر لن تسقط أبداً فهى فى رعاية العناية الإلهية

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن مصر لن تسقط أبداً، لأنها تمتلك الكثير من المقومات وتكتنفها العناية الإلهية، موضحاً أن الإمام السيوطى قال إن مصر ذُكرت فى القرآن أكثر من ٣٠ مرة تصريحاً، و٧٠ مرة تلميحاً، كما ذكرها النبى فى حديثه وأوصى بها حينما قال: «استوصوا بأهل مصر».

وأضاف «علام» خلال فعاليات ندوة «التأسلم السياسى» التى تنظمها وزارة الشباب، لتوعية الشباب وعدم الخلط بين المفهوم الدينى والمفهوم السياسى، اليوم: «عمرو بن العاص ذكر على المنبر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر بعدى فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبوبكر: ولمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة، وإذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً فإن فيها خير جند الله»، مؤكداً أن هذه الخيرية متأصلة فى الجندى المصرى بشكل خاص والأسرة المصرية بشكل عام.

وأوضح أن استغلال الدين للوصول إلى السلطة أمر مذموم ومرفوض، وهو نهج جماعة الإخوان التى أرادت احتكار الحق والحقيقة، وفرض سيطرتهم على مفاصل الدولة.