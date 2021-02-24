«عايز أدعم الرئيس السيسي».. متبرع بقطعة أرض مساحتها 1100 متر بأسيوط

قال المواطن يوسف ناجي إسكندر، إنه تبرع بقطعة أرض له من أجل دعم تطوير الريف في مركز ساحل سليم من أجل دعم قاطني القرية موضحا أنه يعمل في مجال صيانة الكمبيوتر وقد تبرع بقطعة أرض بمساحة 225 متر من أجل إقامة محطة صرف صحي في قريته مشيرا إلى فرحة أهله بالتبرع لصالح باقي أهالي القرية من أجل تعم الفائدة على الجميع.

فيما قال المواطن أحمد علام، الذي تبرع بقطعة أرض في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط بإجمالي مساحة 1100 متر لإقامة مدرسة خاصة وهذه المدرسة تمثل عمل خير على روح والده ومن أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والوقوف بجانب الدولة ودعما لمجهوده مشيرا إلى أنه لا يوجد أراضي بالقرية لإقامة مدرسة ابتدائية لذا عمل على تقديم هذه المدرسة كهبة للدولة.

وأطلقت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة من أجل تحقيق حياة أفضل للمواطن في مختلف قرى الريف المصري وتعمل المبادرة على توفير سكن أفضل ودور رعاية صحية وتوفير فرص عمل للمواطنين مع التمكين الاقتصادي للمرأة.