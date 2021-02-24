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أسرة ومحبو مبارك يحيون الذكرى الأولى لرحيله أمام المقابر غدا

كتب:

حسام حربي
10:45 م | الأربعاء 24 فبراير 2021
مبارك

مبارك

أكد حسن الغندور، أحد محبي الرئيس الراحل مبارك، أن الأسرة ستجتمع غدا، الخميس، أمام قبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لإحياء الذكرى الأولى لرحيله.

وقال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بعض محبي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قرروا إحياء الذكرى الأولى من وفاة مبارك.

وأضاف حسن الغندور، أن هناك العديد من محبي الرئيس الراحل، حريصون على التواجد غدا أمام قبر مبارك، واتباع الاجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، سيتم تواجد عدد محدود.

وأشار أحد محبي مبارك، إلى أن التواجد أمام مقابر أسرة مبارك سيكون عقب صلاة الظهر.

ورحل عن عالمنا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 25 فبراير 2020.

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