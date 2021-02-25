وزير التموين يتفقد مصنع ومطحن وصومعة ادفو

يجري الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، جولة في محافظة أسوان، يتفقد خلالها عدد كبير من المشروعات التابعة للوزارة، وبينها زيارة إلى مصنع سكر ادفو، للاطمئنان على عمليات التطوير وإنتاج السكر بشقيه من البنجر والقصب.

وقال وزير التموين، إنّ جولاته المستمرة في المحافظات، تستهدف الوقوف على ما تم إنجازه في قطاعات الوزارة المختلفة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ جولته في أسوان اليوم، يرافقه خلالها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وتشمل جولة وزير التموين، تفقد مطحن ادفو وصومعة ادفو، كما تشمل الجولة تفقد هايبر الشيخ هارون، الذي تبلغ مساحته 754 مترا وبه ثلاجات تجميد، وهايبر العقاد الذي تبلغ مساحته 370 مترا في المدينة، ثم مخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 مترا، للاطمئنان على ما شهده من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعي والأرصدة.

وقال الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، إنّ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، والممتدة من القاهرة وحتى أسوان، شهدت تطويرا كبيرا، لافتا إلى ميكنة مخازن الجملة التابعة للشركة والتي يصل عددها إلى 699 مخزن جملة.

يذكر أنّ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أجرى عددا كبيرا من الجولات الميدانية الشهرين الماضيين، شملت محافظات (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، الأقصر، والمنيا) واليوم أسوان.