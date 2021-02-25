قبل افتتاحه في مارس.. معلومات عن معرض الزهور وأسعار النباتات

كشف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عن إقامة معرض زهور الربيع في نسخته رقم 88، أول مارس المقبل، بحديقة الأورمان النباتية بمحافظة الجيزة.

وشدد عزوز، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية حياة العارضين والزائرين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلًا عن توفير المطهرات، وتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الوافدين.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن معرض زهور الربيع ومتوسط أسعار الزهور من واقع العام الماضي:

معرض زهور الربيع

- معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية.

- يقام في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة على مساحة 14 فدانًا وهي نصف مساحة الحديقة.

- يعد حدثًا ثقافيًا اقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة.

- يقام المعرض بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، نظرًا لقيمتها التاريخية التراثية المهمة، حيث تم إنشائها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

- يعود تاريخ معرض زهور الربيع إلى عهد السلطان حسين عام 1914، تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، أي أنه بدأ منذ 107 سنوات، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

أسعار الزهور

- بدأت أسعار زرع زهور اللافندر العام الماضي من 5 جنيهات للتقاوي والزرع الصغير وحصل إلى 20 جنيهًا- بحسب الحجم.

- تراوحت أسعار نباتات الزينة من نوع زهرة الأنتوميس ذات اللون الأبيض والأصفر صغيرة الحجم ما بين 10 إلى 30 جنيهًا.

- أما عن سعر زهور سيلفيا ذات اللون البنفسيجي فهي تبدأ من 20 إلى 50 جنيهًا.

- زهور النعناع وزهور البرسيم بأسعار من 7 جنيهات.

- بدأت أسعار نباتات مكافحة الناموس والحشرات من 40 حتى 70 جنيهًا.

- أما عن بنات الظل مثل شجيرة شاميدوريا فهي من 600 إلى 1000 جنيه، وتصلح للاستخدام كـ«ديكور للمنازل».

- سعر نبات زهور جارونيا الملونة تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 600 جنيه.

- تبدأ أسعار الصبار الملون من 25 إلى 250 جنيهًا.

- تبدأ أسعار نباتات الورد البلدي من 5 جنيهات حتى 30 جنيهًا.

- أما عن سعر نبات مسك الليل فهي تبدأ من 30 جنيهًا.