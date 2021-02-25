طبيب في ووهان: الصين فرضت المسحة الشرجية على بعض القادمين إليها

قال الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر في ووهان، إن الصين تطبق حجرا على القادمين إليها فترات تتراوح بين أسبوع وتصل إلى 28 يوما، وهذا من باب الاحتياط لأن البعض قد يكون حاملا للفيروس ولا تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف «الوعري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن الفحوصات حتى الـ«PCR» لا تعطي نتيجة بنسبة مائة في المائة، ولذلك يجب تكرار هذا الفحص، مرة أو مرتين، وأضافت فحوصات أخرى وهي فحص الأجسام المضادة وفحص المسحة الشرجية على بعض القادمين إليها، وهذا حتى تحصل على نتيجة للإصابة أقرب إلى الحقيقة.

الحل الوحيد للتعامل مع الفيروس

وتابع أستاذ جراحة الصدر في ووهان، أن هناك تحورات كثيرة لفيروس كورونا المستجد، واللقاح هو الحل الوحيد للتعامل مع هذا الوباء الآن، بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد أن مشكلة اللقاح أنه لا يمنع الإنسان من حمل الفيروس، وأغلب اللقاحات أثبتت في المختبرات أنها قادرة على التصدي للتحورات بنسب متفاوتة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للأوضاع في الصين فإنهم يطبقون الإجراءات الاحترازية، والبلاد سيطرت على الوباء بالإجراءات الصارمة، وما زالت تفرض هذه الإجراءات الصارمة على أي بؤرة تظهر، مشيرا إلى أنه في بعض المناطق تصل مدة الحجر إلى 28 يوما، والصين طعمت أكثر من 14 مليون شخص، وهي بدأت في تطعيم المواطنين في بكين، وبدأت بالأطقم الطبية، والعاملين في الجمارك، والذين لهم اختلاط كبير مع المواطنين.

تجارب على اللقاح للسيدات الحوامل

وكشف عن أن الصين بدأت تجارب للقاحات على السيدات الحوامل، لأن الحوامل لا يُنصح بإعطائهن اللقاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأطفال فلا يوجد أي جديد يخص اللقاحات.