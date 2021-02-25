الأمن يكشف حقيقة خطف طفل بموتوسيكل في مدينة نصر: ادعاء

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن منشورًا تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية يتوسطهما طفل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان «مُدعيًا اختطافه» .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة النارية وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبإستدعائه حضر وقرر بأنه كان يستقل الدراجة النارية صحبة أحد أصدقائه (سائق) وأن الطفل المذكور هو نجل الأخير، وباستدعاء الأخير حضر وأيد ما سبق، ونفيا صحة ما تم إدعائه على الصفحة المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.