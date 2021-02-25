رئيس التحرير

محمود مسلم

الأمن يكشف حقيقة خطف طفل بموتوسيكل في مدينة نصر: ادعاء

كتب:

الوطن
08:17 م | الخميس 25 فبراير 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن منشورًا تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية يتوسطهما طفل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان «مُدعيًا اختطافه» .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة النارية وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبإستدعائه حضر وقرر بأنه كان يستقل الدراجة النارية صحبة أحد أصدقائه (سائق) وأن الطفل المذكور هو نجل الأخير، وباستدعاء الأخير حضر وأيد ما سبق، ونفيا صحة ما تم إدعائه على الصفحة المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

  

اقرأ المزيد:

«إبراهيم» خطف 6 أطفال وهتك عرض 3.. والتحريات: «كان بيضربهم بالكرباج»

«الداخلية» تحصّل 634 ألفا و350 جنيها غرامة كمامة في يوم واحد

«الداخلية» تضبط 1274 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

«الداخلية» تفتتح 4 سجلات أحوال مدنية جديدة وتمدد العمل في 3 مكاتب أخرى

«الداخلية» تحصّل 627 ألفا و950 جنيها غرامة كمامة في يوم واحد