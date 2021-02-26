عاجل.. ضربة جوية أمريكية لفصيل موالٍ لإيران في سوريا

نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية في سوريا، استهدفت فصيلا مواليا لإيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، أمس الخميس، إلى دوي انفجار عنيف ضرب منطقة «حارم» بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، بريف إدلب الشمالي الغربي، تزامنا مع تحليق لطيران مسير يرجح أنه تابع لـ«التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة في الأجواء.

وأشار «المرصد»، إلى وتضارب المعلومات بين استهداف لطيران التحالف وبين تفجير مغارة بلغم أثناء عملية البحث عن آثار في المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، قالت أمس الخميس، إن القوات الأمريكية، نقلت دفعة جديدة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المعروفة، اختصارا باسم «قسد» في محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد، إلى القواعد الأمريكية في الشدادي بالريف الجنوبي، تمهيدا لنقلهم إلى قاعدته في «التنف» على الحدود السورية الأردنية.

وذكرت مصادر محلية للوكالة السورية، أن سيارات للقوات الامريكية، دخلت إلى «سجن الثانوية الصناعية» في الحسكة وخرجت بعد فترة وجيزة وعلى متنها 10 سجناء من «داعش» الإرهابي، بينهم زعماء وتوجهت ترافقها طائرات إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.