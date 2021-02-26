عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا

توفى، صباح اليوم، المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة 25 يناير، متأثرا بإصابته بفيورس كورونا.

وقالت أسرة الفقيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفقيد توفى إثر إصابته بفيروس كورونا؛ والجنازة من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وحول الوضع الصحي لزوجة الفقيد، قالت الأسرة: «خرجت من المستشفى وتتماثل للشفاء من فيروس كورونا».