المصرية للاتصالات: إقبال كبير على الوظائف بالمحافظات.. والتقديم مستمر

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، عن إقبال كبير على الوظائف التي أعلنت عنها الشركة قبل أيام، مؤكدًا أن باب التقديم ما زال مفتوحًا، أمام الشباب من كافة المحافظات.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن التقديم مستمر على المسابقة بسنترالات المحافظات، وأن الشركة بحاجة إلى فنيين إزالة أعطال، وتركيبات في جميع المحافظات، من أصحاب المؤهلات المتوسطة والدبلومات الفنية.

وتابع أن جميع الاختبارات والتقييم للوظائف المطروحة ستعقد «أونلاين» عبر الإنترنت، وفي السطور التالية تعرض «الوطن» أبرز هذه الوظائف والشروط الخاصة بها.

وظائف شركة المصرية للاتصالات WE

أعلنت شركة المصرية للاتصالات WE، حاجتها لشغل بعض الوظائف الخالية في المجالات التقنية والهندسية، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الضغط هـــنـــا.

كما طلبت المصرية للاتصالات WE، موظفين في خدمات الدعم التقني «Technical Support Agents».

شروط وظائف الدعم الفني من المصرية للاتصالات

- لابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة CCNA.

- ألا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظيفة على 33 عامًا، مع إمكانية تقدم الذكور والإناث لشغل الوظيفة، ويفضل أن يكونوا من القاطنين في محافظات «القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، وقنا».

- يشترط من أجل الحصول على الوظيفة أن يكون المتقدم متقن اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدًا.

- يمكن التقدم لهذه الوظيفة عبر ملء استمارة البيانات من هنا.

- كما تطلب المصرية للاتصالات WE مهندسون فنيون «Technical Engineers».

شروط وظيفة المهندسيون الفنيون من المصرية للاتصالات- تتطلب هذه الوظيفة أن يكون المتقدم لها حاصل على شهادة CCNA.

- أن يكون حاصل على شهادة CCNP.

- ألا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظيفة على 27 عامًا من العمر.

- يجب أن يكون المتقدم لشغل وظيفى المهندس الفني في المصرية للاتصالات خريج كليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر.

- تتاح هذه الوظيفة للذكور والإناث على حد سواء.

- يجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا.

- التقدم للوظيفة عبر ملء استمارة البيانات من هــنــا.