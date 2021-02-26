الصين تدين الضربة الأمريكية على سوريا: «ندعو لاحترام سيادة دمشق»

لحقت الصين بروسيا في اعتبار الضربة الأمريكية الأخيرة، على سوريا اعتداء على سيادة دمشق، حيث دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا، واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات، التي نقلتها وكالة شينخوا الصينية، اليوم الجمعة، خلال رده على سؤال حول تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي، شن ضربات جوية ضد بنية تحتية في سوريا، وذلك في إشارة لاعتراض بكين على الضربة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة، قد شنت في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، ضربة جوية بالقرب من المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، مشيرة إلى أنها استهدفت ميلشيات موالية لإيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت إدانتها للضربة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا، مشيرة إلى أنها تعتبرها «انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولي».

وندد رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي السيناتور قسطنطين كوساتشيوف، والنائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية، في المجلس فلاديمير جاباروف بالاعتداء الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وأكد كوساتشيوف أن الولايات المتحدة تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي وتصعد الأوضاع في الشرق الأوسط بدون مسوغات واضحة، مشدداً على أن واشنطن تعمد إلى استخدام القوة العسكرية بصورة غير مبررة وتصدر أحكاماً وتنفذها دون مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وقال السيناتور جاباروف:«هذا القصف الأمريكي غير قانوني لأننا نتحدث عن قصف أراضي دولة ذات سيادة، محذراً من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى صراع ضخم».

جاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه وكالة الأنباء السورية، إلى أن هذا العدوان يأتي في وقت تجري فيه وحدات الجيش العربي السوري، بحملة تمشيط واسعة ضد فلول إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة البادية السورية، قضت خلالها على العديد من الإرهابيين ودمرت مقارهم وأوكارهم.