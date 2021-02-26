انقطاع المياه عن منطقتين في الجيزة الأحد لمدة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية؛ لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، فضلًا عن سرعة نهو أعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع الشعب تقاطع محور ترعه الزمر بحي العمرانية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، اليوم، أن الأمر سيستلزم انقطاع المياه لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة 10 مساء الأحد المقبل، حتى الساعة 6 صباح الاثنين المقبل؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال وستتأثر منطقتي العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة.

من جهته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحي العمرانية، بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية.

وأشار إلى أن شركة المياه ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ للتحرك في الاماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125؛ لتلبية احتياجاتهم فورًا.