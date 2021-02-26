تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة، اعترضت ودمرت اليوم، طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأوضح المالكي، في بيان له، اليوم، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية، بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.