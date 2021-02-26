مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط - البحر الأحمر

لقى شخص حتفه، وأصيب شقيقان، اليوم، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل وقع بطريق أسيوط - البحر الأحمر.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق البحر الأحمر بعد «كارتة الجيش» بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة ومقتل شخص وإصابة آخرين.

على الفور انتقل فريق من المباحث والإسعاف والدفاع المدنى وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل رقم ٩٨٣٤ ي أ ج.

وأسفر الحادث عن وفاة حماده جميل عبدالرحيم أمين ٣٠ سنة، وإصابة يوسف وهبة جميل ٣٢ سنة، مقيم بأول أسيوط وحنا وهبة جميل ١٤ سنة مقيم بأول أسيوط.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.