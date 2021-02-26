وفاة الدكتور خليل ياسو الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية

توفى الدكتور خليل ياسو، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، بعد صراع مع المرض.

بدايات مشروع الضبعة

ويعتبر الدكتور خليل ياسو، أحد العلماء المصريين المرموقين في مجال الطاقة النووية، وعمل على إعادة إحياء مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، في بدايات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبلاد، لتقطع مصر خطوات مهمة في طريق تنفيذ المشروع، في ظل إرادة سياسية قوية لإتمامه لتوفير الطاقة للمشروعات التنموية في البلاد.

وترأس الفقيد أول وفد نووي مصري توجه إلى موسكو بعد الاتفاقية النووية التي تم توقيعها بين مصر وروسيا، شهدها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتن.

وضم الوفد الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور عاطف القديم رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور وليد زيدان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الكهرباء، والجهات المعنية بالبرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الكهرباء.

الاتفاق على قدرات المحطة النووية

واستمر زيارة الوفد المصري لروسيا أسبوعًا، عقد خلالها عدة لقاءات مع مسئولي الجهات المعنية بالنشاط النووي الروسي، لبحث أساليب تمويل المحطة والقدرات المقترحة وعدد المفاعلات النووية والبرامج الزمنية لإقامة المحطات النووية في الضبعة

وقام الوفد المصري بزيارة مراكز تدريب وإعداد القيادات المصرية القادرة على إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية، إضافة إلى تفقد عددا من محطات توليد الطاقة النووية بموسكو.

ونعت قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء والعاملين بهيئة المحطات النووية، مؤكدين أن الفقيد لعب دورًا مهمًا في إحياء «مشروع الضبعة»، إبان رئاسته لـ«الهيئة».

ولم ينقطع عطاء «ياسو»، عقب مغادرته لمنصبه كرئيس لهيئة المحطات النووية، واستمر مستشارًا فنيًا للبرنامج النووي المصري، والذي يقوم على الاستخدامات السلمية لتوليد الكهرباء.