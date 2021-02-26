بلومبرج: السيسي قاد عملية إصلاح كبيرة للبنية التحتية في مصر

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر المسؤولين هذا الأسبوع بوضع ما وصفه بـ «استراتيجية تسويقية مرنة» للمساعدة في زيادة حركة المرور والعائدات عبر قناة السويس، في ظل أزمة فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي، وأشارت الوكالة إلى أن هدف مصر هو إنعاش حركة السفن عبر قناة السويس مما يزيد الإيرادات في ظل تأثير أزمة كورونا على قطاعات أخرى مثل السياحة.

وذكرت الوكالة أن الإجراءات والحوافز التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع حركة المرور، أتت ثمارها، حيث اقتصر انخفاض العائدات بنسبة 3٪ فقط في العام الماضي لتصل إلى 5.61 مليار دولار مقارنة بعام 2019، على الرغم من تأثير كورونا الذي شل الاقتصاد العالمي.

وأضافت الوكالة: «ارتفعت الإيرادات في السنوات التي تلت توسيع القناة، حيث ارتفعت إلى 27.4 مليار دولار في 2016-2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار في عام 2011 -2015».

وأضافت الوكالة الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الجمعة: «تشير توجيهات الرئيس المصري، الذي قاد عملية إصلاح كبيرة للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، إلى أن هناك حاجة إلى فعل المزيد، يعمل المسؤولون على إنشاء مناطق اقتصادية بمليارات الدولارات على طول القناة والتي ستقدم مجموعة من خدمات التصنيع والمصانع والمرافق لدعم قناة السويس والمحافظات المحيطة بها».

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن السيسي، أكد في توجيهاته إلى أن الإجراءات الجديدة يجب أن تحقق توازنا بين الحفاظ على حركة العبور في القناة العالمية وتكامل الخدمات لجذب المزيد من السفن.

وبحسب الوكالة، خفضت السعودية والعراق والكويت والإمارات إنتاجها من النفط بمقدار 5.8 مليون برميل يوميًا في مايو كجزء من اتفاق بين منتجي أوبك وحلفائهم، وهو ما أثار على حركة العبور في الممرات المائية في ظل أزمة كورونا.