إعادة تشكيل المكتب الإعلامي للكنيسة.. والقمص موسى إبراهيم متحدثا جديدا

أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بإعادة تشكيل المكتب الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعيين القمص موسى إبراهيم يعقوب متحدثا رسميا جديدا باسم الكنيسة، بحسب القرار البابوي رقم 4 لسنة 2021.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة في بيانه الأخير كمتحدث عن البابا تواضروس إنه «منذ اختار الله قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن هذا المنطلق، عين متحدثًا رسميًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 20 سبتمبر 2013 كما أسس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية في 18 نوفمبر 2013».

وتابع: «واليوم وقد مرت سبعة أعوام ونصف من العمل الجاد والمستنير، نمت وامتدت الخدمات التي يباشرها المركز الإعلامي، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، قام قداسة البابا بإعادة تشكيل العمل في المركز الاعلامي ليشتمل على 5 أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في القترة المقبلة».

واختتم حليم، قائلا: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر القائمين علي الإعلام والميديا والصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج الذين شرفت بالعمل معهم علي المستوي الانساني والمهني».