ضبط 8 أطنان أسماك ودواجن فاسدة في حملة بالقليوبية

شنت مباحث التموين في القليوبية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها 8 أطنان أسماك ماكريل ومقطعات دواجن دون مستندات ومجهولة المصدر؛ ويشتبه في عدم صلاحيتها لاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ورود معلومات عن وجود ثلاجه بها أسماك ودواجن مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها.

ونفذت حملة مكبرة أسفرت عن مداهمة الثلاجة وعثر بها على 8 أطنان أسماك ماكريل ومقطعات دواجن دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

فيما ضبطت مباحث شرطة المسطحات في القليوبية خلال حملة مكبرة عدة أنشطة مخالفة للبيئة وضارة على الصحة العامة منها مكامير مخالفة للاشتراطات البيئية ومصنعين يمثلان خطرا على البيئة والصحة العامة وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات في القليوبية يفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطري وإدارات البيئة.

وأسفرت عن ضبط 10 مكامير فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية والمواد والمخلفات الخطرة وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وضبط مصنعين دون ترخيص يمثلان خطرا على الصحة العامة ضبط بهما 4982 كرتونة منظفات و700 كرتونة سجائر دون بيانات مجهولة المصدر وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط 7 محلات جزارة تذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على مضبوطات بلغت 95,5 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم وجود تراخيص.