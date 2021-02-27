«الصحة» تطلق رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: 4 فئات مستهدفة

أطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، والمقرر إتاحة التسجيل به خلال ساعات من الآن، حيث وضعت الوزارة مؤشراً يتضمن عداً تنازلياً بعدد الساعات والدقائق التي تحدد الوقت الفعلي للتسجيل بالموقع.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد رابط التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورنا، والفئات المستحقة للحصول على لقاح كورنا، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية.

رابط التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورنا

أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي للحصول على لقاح فيروس كورونا:

http://mohpegypt.com/

الفئات المستهدفة بالحصول على لقاح فيروس كورونا

1ـ الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي، والأورام السرطانية.

2ـ الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والحميات وليس لجميع الأطباء.

3ـ كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويقيمون في دور الرعاية، نظرًا لأنهم يعيشون ضمن تجمعات.

4ـ الفئات الأكثر من 18 عاماً.

الفئات الممنوعة من الحصول على فيروس كورونا

1ـ الأشخاص الأقل من 18 عاماً.

2ـ الحوامل.

3ـ أصحاب الأمراض المناعية يجب استشارة الطبيب أولا.

4ـ ظهور أي أعراض لمرض تنفسي.

هل مصاب الفيروس يمكنه تلقي اللقاح أم لا؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن للمصابين بفيروس كورونا الحصول على اللقاح بعد شهر من الإصابة به.

خطوات الحصول على اللقاح الصيني

ويمكن الحصول على اللقاح من خلال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وهي:

1ـ التسجيل عبر الموقع المخصص، أو الحضور إلى المركز الطبي المخصص لإعطاء لقاح كورونا.

2ـ بعد التسجيل والتأكد من أن المواطن هو ضمن من يستحقون اللقاح في المرحلة الأولى، سيتم تحديد موعد للتقييم وتلقي جرعات اللقاح في المراكز المختصة.

3ـ عند دخول الشخص للحصول على اللقاح، يتم قياس درجة حرارة المواطن، والتنبية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، مثل ارتداء كمامة.

4ـ يتوجه الشخص إلى مكتب التسجيل الإلكتروني، لمراجعة البيانات والتحقق من شخصية المواطن، والمستندات المطلوبة، واستلام الموافقة.

5ـ يتم شرح طريقة الحصول على التطعيم، وخطوات الواجب اتباعها، واستكمال البيانات الرئيسية.

6ـ يتوجه المواطن إلى العيادة للحصول على الجرعة الأولى من التطعيم.

7ـ يتم إعلام المواطن بموعد الجرعة الثانية من التطعيم بعد 21 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة، عن التوسع في تطعيم الشرائح المستهدفة من لقاح كورونا مع وصول شحنات جديدة، لافته إلى أنه بعد التسجيل، سيصل رسالة نصية تحدد للمواطن موعد ومكان الحصول على اللقاح، كما أنه يمكن التوجه لأقرب مستشفى للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى تسهيلًا على المواطنين الذين لا يستطيعوا التسجيل بأنفسهم عبر الموقع.