قاتل خاله يمثل جريمته ويعترف: «مراته هى اللى غوتني وعشمتنى بالجواز»

اعترف «م.ج» 23 سنة مزارع بقتل خاله المسن داخل مزرعة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب اكتشاف المجني عليه علاقة ابن شقيقته بزوجته.

وبحسب مصادر شرطية، قال المتهم إنه كان يعود ليلا إلى قريته فى منشأة القناطر للقاء زوجة خاله فى غيابه أثناء توصيل نقود أو طلبات له ثم حدث ما كان يخشاه وهو ارتياب خاله فيه.

هشم رأسه بفأس

المتهم أضاف خلال تمثيله الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة وفي وجود عضو من النيابة العامة أنه خطط لارتكاب الجريمة حيث تسلل ليلا إلى الغرفة التى يبيت بها خاله وكان في يده فأس فسدد له ضربة على رأسه ثم قام بإشعال النار فى الحجرة، وهرع إلى غرفة نومه وأخبر شقيقه الذي يعمل بالمزرعة معه وشاباً آخر بأنه سمع صوت خاله يتألم.

وتابع المتهم أنهم وصلوا إلى الحجرة فاكتشفوا وجود خاله بين الحياة والموت ثم اشتعلت النار في الغرفة فسحبوا خاله واتصلوا بالإسعاف ونقلوه للمستشفى، لكنه فارق الحياة مشيرا إلى أن زوجة خاله هى من أغوته «عشمته بالجواز»، على حد قوله.

تضييق الخناق

وكشفت التحقيقات والتحريات كذب المتهم وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه تسلل ليلا إلى غرفة خاله وهشم رأسه بفأس ثم اشعل النار في الغرفة وعقب ذلك عاد ونام في غرفته مع باقي العمال ثم فوجئوا بالواقعة، فأبلغوا الشرطة وتم نقل المجني عليه لمستشفى زايد مصابا بكسر بقاع الجمجمة وجروح متعددة بالوجه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق بعد إقراره بالواقعة واعترافه بصحة ما ورد في التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة حول الواقعة.