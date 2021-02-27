فالكاو «بديل» مصطفى محمد في خطة جالطة سراي

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالطة سراي، عن تشكيل فريقه في مواجهة أيرزوروم سبور خلال الجولة الـ26 من عمر الدوري التركي.

ودفع «تريم» بـ مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه، خاصة وأن الدولي المصري أصبح من العناصر الأساسية لدى الفريق بعد نجاحه في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات خاضها، وكذلك تسجيله هدفا خلال أول مباراة له عن طريق ركلة جزاء أمام فريق باشاك شهير.

ويتصدر جالطة سراي جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 54 نقطة بعدما خاض 25 مباراة نجح في الفوز بـ17 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 3 مباريات ونجح لاعبوه في تسجيل 50 هدفا وتلقى مرماه 19 هدفا.

ويتواجد راماديل فالكاو على مقاعد البدلاء بسبب عدم جاهزيته للمباريات خاصة وأنه عاد من الإصابة خلال الأيام الماضية ولا يعتمد عليه فاتح تريم من وقت عودته من الإصابة.

ودائمًا ما يدفع المدرب التركي بمصطفى محمد في قلب الهجوم والذي نجح في تسجيل 4 أهداف ويقترب من تفعيل جلطة سراي بند شرائه بشكل نهائي من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار قبل 31 من شهر ديسمبر المقبل وبعد هذا الموعد لا يحق للفريق التركي تفعيل البند.