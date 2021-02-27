كريم خطاب بعد السخرية من وزنه الزائد: «باخد كورتيزون بقالي 7 شهور»

عبر الإعلامي الرياضي كريم خطاب المذيع بقناة «تايم سبورت» ومقدم برنامج «في الاستاد» عن أسفه بعد تعرضه للسخرية، وانتقاد البعض لوزنه الزائد، موضحا أن زيادة وزنه ترجع إلى تعرضه لأزمة صحية تقتضي خضوعه علاج يدخل الكورتيزون في تركيبه وهو ما أدى بالتالي إلى زيادة وزنه.

وغرد خطاب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ أو فيه سخرية من شكلى اللى متغير أو وزنى اللى زايد أحب أقولكم إنى باخد كورتيزون بقالى أكثر من 7 شهور بعد أزمة صحية كبيرة، وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه اتحسن».

وتخرج كريم خطاب في كلية التجارة الخارجية قسم لغة إنجليزية وعمل فى مجال الموارد البشرية من وقت دراسته بالجامعة، إلى أن حدثت له الصدفة التى غيرت حياته وأدخلته مجال الإعلامي، قدم مجموعة من البرامج فى قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية، لكنه يعتز بتجربة عمله في إذاعة نجوم إف إم.

وأضاف كريم في تقديمه لنفسه على موقع نجوم إف أم: «هواياتى كتير بس أهمهما ميولى الفنية، بحب المزيكا وبكتب و بلحن و بحب جدا السينما كمشاهد و كناقد كمان، بحب الكرة جدا، وبشجع الأرسنال وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومش لاقى حد يكسبنى فى البلاى ستيشن.

متابعا: «بحب الأكل جدا، ماعدا السمك والمانجو، بحب بيتى جدا وبحب أصحابى جدا، صعب إني اقتنع بأى حد بسهولة بس لو حصل، يبقى أكيد يستاهل، حياتى مليانة صدف، علشان كده أنا بحب الصدف وبستناها جدا، أكتر مقولة دايما موجودة قدام عينيا، محدش بياخد أكثر من نصيبه وأكيد محدش هاياخد نصيبك مهما حاول، وحاليا بقدم برنامج «في الاستاد» يوم الإثنين من كل أسبوع الساعة 8 مساء».