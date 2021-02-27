«الأوقاف»: لم نحدد موقف صلاة التهجد بالمساجد في رمضان بعد

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد إنه لم يتم تحديد موقف صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان بعد، مضيفاً: «عندما يحين العشر الأواخر سنتحدث عن هذا الأمر .. لكل حادث حديث».

وأضاف العيسوي، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن شهر رمضان من هذا العام سيشهد أداء صلاة التراويح في المساجد، مشيرًا إلى أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا قررت غلق دورات المياه منعاً لزيادة انتشار العدوى بين المصلين، إذ يجب على المصلين أن يتوضأوا في منازلهم قبل دخول المسجد.

وتابع: «كل واحد ينزل من بيته متوضئ حفاظا على صحة المواطنين، فعندما قد يكون أحد المصلين مصابا دون أن يعلم ويتسبب في نقل العدوى إلى غيره.. لو كل واحد اتوضأ مش هيلحقوا الصلاة، لأنهم محتاجين وقت كبير ومساحة كبيرة».

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد: «المساجد لن تستوعب أعداد مصلين بنصف سعتها، فعندما نصلي صلاة العشاء يكون العدد كبيرًا، وعندما تنقضي الصلاة يغادر معظم المصين المسجد ويؤدون صلاة القيام».

وأكد أن كل المساجد التي تُصلى فيها الجمعة ستؤدى فيها صلاة التراويح بنفس الكيفية والإجراءات والضوابط التي قررتها الجهات المسؤولة، مشددًا على أن الوزارة ما زالت حتى هذه اللحظة تعمل على تعقيم وتطهير وتنظيم المساجد عقب الصلوات الخمس اليومية، وتزداد الحملة يومي الأربعاء والخميس لاستقبال المصلين يوم الجمعة، وستكون المتابعة يومية في شهر رمضان بشكل أكبر من هذه الأيام.