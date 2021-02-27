انتشال 9 ناجين من تحت أنقاض منزل الفتح المنهار بأسيوط (صور)

أكد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، قبل قليل، انتشال 9 أشخاص من تحت أنقاض المنزل المنهار في مركز الفتح، مساء اليوم السبت، وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، والأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لاستخراج باقي أفراد الأسر المقيمة بالمنزل، من بين الأنقاض.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صدر عن مكتب إعلام المحافظة مساء اليوم السبت، أنه تم تكليف نائبه والسكرتير العام بالمتابعة المستمرة لأعمال رفع الأنقاض واستخراج الاشخاص من أسفل الأنقاض، ومتابعة الحادث أولاً بأول، والاستعانة بكافة إمكانات المحافظة بالمراكز والأحياء، للمساعدة فى سرعة رفع الأنقاض، واستخراج باقى سكان المنزل المنكوب.

وتواجد فى مكان الحادث المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، وخالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

وتلقى محافظ أسيوط، في وقت سابق من مساء اليوم، إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، تقيم به 4 أسر، بقرية «أولاد بدر»، التابعة لمركز الفتح، والمنزل ملك «ورثة عبد اللاه شاكر»، ووجود بعض الأشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور، اصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع، إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول مكان الانهيار، حفاظاً على سلامة المارة وفصل المرافق، والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ لرفع الانقاض وانتشال السكان المحاصرين تحت الأنقاض، كما تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، و3 سيارات حماية مدنية، و2 لودر وحفار، وفرق الإنقاذ البري، ومعدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى ارتفاع عدد الناجين الذين تم إنقاذهم من بين الأنقاض، إلى 9 أشخاص من سكان المنزل، تم نقل أحدهم إلى مستشفى أسيوط العام، لإجراء الفحوصات والإسعافات اللازمة، ويجري العمل على انتشال باقي السكان من بين الأنقاض.

وتقرر عقد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة تطورات الحادث أولاً بأول، وتنسيق الجهود لإنقاذ باقى السكان، واحتواء تداعيات الأزمة.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات، أعمال رفع الحوائط والأسقف، والبحث عن باقي سكان العقار، فيما أصدر محافظ أسيوط تعليماته بتكثيف الجهود، والاستعانة بكافة إمكانيات الحماية المدنية والإنقاذ، للبحث عن باقي سكان المنزل واستخراجهم، ورفع كافة الأنقاض.

كما أصدر المحافظ تعليماته إلى رئيس مركز ومدينة الفتح، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار، وإعداد تقرير شامل عنه، فضلاً عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار، للاطمئنان على سلامة تلك المنازل، وعدم تأثرها من الحادث، حفاظاً على حياة المواطنين المقيمين بها.

وكذلك، أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه كافة أوجه الرعاية لأصحاب المنزل المنكوب، وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعي، وتشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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