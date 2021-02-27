تعرف على المواعيد الجديدة لامتحانات نقل الثانوية العامة بالإسكندرية

نشرت محافظة الإسكندرية المواعيد الجديدة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد تعديل جدول الامتحانات، وفقاً لقرار وزارة التربية والتعليم، بسبب عدم تمكن آلاف الطلاب من الدخول على المنظومة الإلكترونية للامتحانات اليوم السبت.

وأكدت المحافظة أنه تم إجراء تعديل طفيف في مواعيد الامتحانات، لضمان تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، حيث يخوض طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات، عبر المنصة الإلكترونية، وفق الجداول الجديدة.

وبحسب التعديلات، التي تم الإعلان عنها مساء اليوم السبت، يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى، للصف الأول الثانوي، الساعة 10:00 صباح يوم الاثنين الموافق أول مارس، بينما يبدأ امتحان مادة الجغرافيا الساعة 12:30 ظهر نفس اليوم.

ويُعقد امتحان مادة الرياضيات الساعة 10:00 صباح يوم الأربعاء 3 مارس، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية الساعة 12:30 ظهر نفس اليوم، ثم يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق في الساعة 10:00 صباح يوم السبت 6 مارس، وامتحان الفيزياء الساعة 12:30 ظهراً، ويُعقد امتحان مادة التاريخ الساعة 10:00 صباح يوم الاثنين 8 مارس، يليه امتحان الكيمياء الساعة 12:00 ظهر نفس اليوم.

وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، فسوف يُعقد الامتحان في مادة اللغة العربية الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 28 فبراير، يليه امتحان الجبر والتفاضل الساعة 12:30 ظهر نفس اليوم، ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء الساعة 10:00 صباح يوم الثلاثاء 2 مارس، ويُعقد امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي في نفس التوقيت.

ويبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية الساعة 10:00 صباح يوم الخميس 4 مارس، ثم امتحان علم النفس والاجتماع الساعة 12:00 ظهر نفس اليوم، فيما يبدأ امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمي الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 7 مارس، بالتزامن مع امتحان التاريخ لطلاب القسم الأدبي في نفس التوقيت.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى الساعة 10:00 صباح يوم الثلاثاء 9 مارس، يليه امتحان الكيمياء لطلاب القسم العلمي الساعة 12:30 ظهر نفس اليوم، وفي يوم الخميس 11 مارس، يُعقد امتحان الرياضيات التطبيقية الساعة 10:00 صباحاً، لطلاب القسم العلمي، بالتزامن مع امتحان الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي.

وأكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم الذي يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وسرعة إزالة أي سلبيات أو معوقات تعرقل سير الامتحانات، وشدد على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس، والتأكيد على الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم.

وأصدر مكتب محافظ الإسكندرية بياناً، طمأن فيه طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم بشأن ما حدث في امتحان اللغة العربية والأحياء اليوم السبت، بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكداً أنه لن يُضار أي طالب لم يمكنه أداء الامتحان.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتور محمد سعد، أنه بناءً على البيان الصادر من الوزارة، فإن 10% من طلاب الصف الأول الثانوي قد تعرضوا لمشاكل تقنية خارجة عن إرادتهمـ أثناء خوضهم الامتحان، ولذا فقد قررت وزارة التربية والتعليم اعتبار كل منهم قد اجتاز هذا الامتحان بنجاح، بعد مراجعة جداول الحضور والغياب في المدرسة.