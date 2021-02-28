عبد الغفار: من ينتقد إجراء الامتحانات «كان عاوز يعمل أبحاث وينجح»

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه أصر اليوم على الالتقاء بالطلاب والحديث معهم في أول أيام الامتحانات داخل الجامعات، «كنت حسيت إني فقدت الثقة كأني مش عارف الطلبة المصريين من اللي شوفناه وسمعناه الفترة اللي فاتت، فأصريت إني ألتقي ببعض الطلاب وأسألهم فرحانين إنكم جايين الكلية وراجعين الجامعات ولا عاوزين تقعدوا في البيت».

أغلبية الطلاب أشادوا بإجراء الامتحانات.. و10% فقط أرادوا الجلوس بالبيت

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أنه من 80 إلى 85% من الطلاب أعربوا عن سعادتهم بنزولهم للامتحانات، «قالوا إحنا كنا قاعدين في البيت لا بنتعلم ولا بنمتحن وبنتساوى مع الناس اللي مش بتذاكر، 10% فقط قالوا مش عاوزين نيجي الجامعة عشان ننجح ونعمل أبحاث وخلاص، ده هدفهم الأساسي عمل أبحاث وعدم دخول الامتحانات».

إحنا قبلنا التعدي ومغمرمناش بصحة ومستقبل أبنائنا

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه كان من السهل على الوزارة وأعضاء هيئة التدريس والمجلس الأعلى للجامعات أن «يريحوا دماغهم ويأجلوا الدراسة ويأجلوا الامتحانات لمدة 7 شهور ويقولوا ما الدول كلها لغت الامتحانات عشان كورونا، ومش هنكون احنا خسرانين حاجة، لكن احنا اللي قبلنا التحدي،وقولنا لا مش هنغامر بمستقبل الولاد ولا بصحتهم».