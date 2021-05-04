حضرت أعمالهم وغابت أجسادهم.. فنانون لن يروا أنفسهم في رمضان

«حضرت أعمالهم وغابت أجسادهم» شعار يميز موسم الدراما في رمضان هذا العام، وذلك بعد وفاة العديد من الفنانين، أثناء تصوير أعمالهم، ليراهم الجمهور في رمضان 2021، لكنهم لن يشاهدوا أنفسهم.

وفضلا عن ظهور الفنانين الذين توفوا خلال تصوير مشاهدهم، هناك مجموعة أخرى توفيت منذ أعوام، لكن صورهم ستظهر أيضا في السباق الرمضاني هذا العام، أسوة بما حدث في السابق من ظهور صورة الفنان الراحل عبد الله غيث، في مسلسل «الأسطورة» في رمضان 2016، ما أحدث وقعا جيدا على المشاهدين، فالبعض يراها تكريما لمكانة الفنان الكبيرة لدى جمهوره، والآخر قد يرى ذلك استغلالا لنجومية هذا الفنان، ولكن يبدو أن نجاح التجربة جعلت البعض يسعى لتكرارها هذا العام أيضًا.

نور الشريف

وفي رمضان هذا العام، تظهر صورة الفنان نور الشريف في مسلسل «نسل الأغراب»، الذي سيعرض في رمضان 2021، وتحديدا في منزل شخصية الفنان أمير كرارة باعتباره والده الراحل.

محمود مرسي

وبعد سنوات طوال من رحيله، يظهر الفنان الراحل محمود مرسي من خلال صورة له في سياق مسلسل «نسل الاغراب»، حيث سيظهر على أنه والد الفنان أحمد السقا، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يستعين فيها المخرج محمد سامي بصورة فنانين راحلين، بعدما سبق وأن طبق هذا الشكل في الموسم الرمضاني الماضي، حيث استعان بصورة الفنان عبدالله غيث في مسلسل «الأسطورة».

أحلام الجريتلي

وفي المسلسل ذاته، تظهر الفنانة أحلام الجريتلي، التي رحلت منذ أشهر قليلة، لتطل على عشاقها في مشهد صغير وأخير، تودع فيه جمهورها، حيث كانت قد حرصت على تصوير مشاهدها قبل رحيلها، متأثرة بتعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أدت لوفاتها.

ومسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

يوسف شعبان

ومن ضمن الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا قبل أن ينتهوا من تصوير أعمالهم الدارمية، الفنان يوسف شعبان، الذي يشارك في مسلسل «ملوك الجدعنة».

وقالت «زينب» ابنة الفنان الراحل، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج «MBCTrending»، إن والدها قضى نحو 13 يوما في لبنان لتصوير مشاهده، وعاد إلى مصر وكان يتبقى له مشهدين فقط.

ومسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، وأحمد صفوت، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» في إطار شعبي، بشأن صديقين يواجهان الكثير من المصاعب والصراعات بسبب صعودهما في التجارة، الأمر الذي يجعلهما في مشاكل مع منافسيهما وتتوالى الأحداث.

هادي الجيار

وفي الجزء الثاني لمسلسل «الاختيار» يظهر الفنان هادي الجيار الذي رحل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وبالرغم من أنه نجح في تصوير كل مشاهده بالمسلسل، إلا أن مخرج العمل قرر إضفاء بعض التعديلات البسيطة بعد وفاته حتى لا تحذف مشاهده.

وكشف الكاتب هاني سرحان، مؤلف الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الفنان الراحل هادي الجيار، كان قد انتهى من تصوير جزء كبير للغاية من دوره، قبل رحيله بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه كان قد انتهى من تصوير 80% من إجمالي مشاهده بالفعل، قبل وفاته.

ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».