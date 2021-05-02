مايتنسيش.. حكاية مشهد الجزار في فيلم «مافيا»: أمركم غريب أيها المصريون

يظل الفن أحد أبرز وسائل تشكيل ذاكرة الشعوب، بالإضافة إلى مهمته الأولى في خلق المتعة خلال المشاهدة، وهو ما حققته مشاهد بعينها، وصلت إلى الجمهور دون قيود أو موانع، كلامها لمس قلوبهم، وداعب عقولهم، تأثيرها تخطى المدى في وجدانهم، وبصمتها عبرت حدود الزمن، تلك المشاهد التي اكتظت بها الدراما والسينما المصرية، والتي تعرض «الوطن» بعضها خلال شهر رمضان من خلال سلسلة «مايتنسيش»، ومشهد اليوم هو الجزار من فيلم «مافيا» الشهير.

«أمركم غريب أيها المصريون، تؤمنون بأشياء غريبة»، جملة حفظها جمهور السينما عن ظهر قلب، ويتذكرون عند سماعها فيلم «مافيا»، عندما قالها الفنان عباس أبو الحسن الذي قام بدور زعيم المافيا، أمام بطل العمل الفنان أحمد السقا، لتصبح الجملة الأشهر في الفيلم، ويصبح المشهد بعد ذلك أحد علامات السينما المصرية.

يعود تاريخ المشهد لأكثر من 19 عاما حيث عرض الفيلم للمرة الأولى عام 2002، والذي يحكي عن الاستعانة بشاب من قبل الأمن المصري للإيقاع برجال مافيا عالمية، قائدهم هو الجزار، وهو ما خلق حالة من الحوار أنجبت هذا المشهد، بين الشاب عباس أبوالحسن «الجزار» وأحمد السقا «حسين أمين أو طارق زيدان».

تفاصيل المشهد تتلخص في دخول «حسين / طارق» على «الجزار» وسط رجال عصابته، من أجل أن يخدعه بحيلة أنه يريد أن يكون واحدًا من رجاله، فيدور بينهما الحوار التالي، «كيف حالك أيها الفرعون الصغير، تستحقها بعد أن أثبتت ولاءك»، قبل أن يجد في يده خاتم، ليجيبه السقا عن سبب ارتدائه قائلًا، «بيجيب الحظ».

وأعطى الجزار نصائحه لعضو عصابته الجديد بكلمات حفرت في أذهات الجمهور قائلًا، «أمركم غريب أيها المصريون تؤمنون بأشياء غريبة، شوف أعلمك درسا في مدرستي أنا، هذا الخاتم الذي ترتديه هو علامة مميزة لرجل محترف يجب أن يكون بلا علامة، إذا أردت أن تكون قويا لا تستسلم لتلك التفاهات، الحب العاطفة الحظ».

عباس أبو الحسن عن دور مافيا: ضيع اسمي الحقيقي

عباس أبو الحسن صاحب تلك الجملة الشهيرة، تحدث عن ذلك الدور والمشهد تحديدا، في لقاء تليفزيوني له، قائلًا، «يظل مافيا له مكانة خاصة في وجدانى فالأكشن قبل مافيا حمادة وبعد حمادة تانى خالص، وطبعا هو الفيلم اللى عرف الجمهور العظيم بى ليصبح الجزار علامة مسجلة ويضيع اسمى الحقيقى».

فيلم مافيا من بطولة، أحمد السقا، منى زكي، مصطفى شعبان، أحمد رزق، عباس أبو الحسن، توفيق عبد الحميد، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج شريف عرفة.