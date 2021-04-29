«بنتلي» و«بريتلينغ» تطلقان إصدارا محدودا من ساعة «توربيون كاليبر»

بعد ما يقرب من عقدين من الشراكة، تحتفل شركة «بنتلي» للسيارات، وصانع الساعات الفاخرة «بريتلينغ»، بإطلاق إصدار محدود للساعة «توربيون كاليبر»، التي تم إنتاجها في سلسلة حصرية من 25 قطعة فقط.

ويتميز الإصدار الجديد من الساعة «توربيون كاليبر» بأنه ذو تصميم فريد وكلاسيكي، وهو أحد منتجات الساعات الفاخرة، التي تنتجها شركة «بريتلينغ» العريقة.

ويقتصر الإصدار على 25 قطعة فقط، وتتميز القطعة الواحدة بعلبة بقطر 42 مليمتراً، من الذهب الأحمر عيار 18 قيراط، وحزام من جلد التمساح باللون الذهبي والبني، وعلبة خلفية شفافة من الياقوت، تكشف عن الحركة الرائعة، ومرصعة بقطع من الألماس عيار 22 قيراط.

وأبرز ما يميز هذا الساعة هو عيار «الكرونوغراف التوربيون» الخاص، والقفص المرئي من خلال الميناء الأخضر المميز، الذي يذكرنا باللون الأخضر للسباق البريطاني المرتبط بالموديلات الأخرى ضمن الشراكة القائمة بين «بريتلينغ» و«بنتلي»، وتأتي الساعة مقاومة للماء حتى عمق 100 متر.

وقال رئيس شركة «بنتلي» ومديرها التنفيذي، أدريان هولمارك: «تجسد هذه الساعة المذهلة التزامنا المشترك بروح الريادة والحرفية المتميزة والتميز التكنولوجي».

أما الرئيس التنفيذي لـ«بريتلينغ»، جورج كيرن، فقال: «نحن فخورون بهذا الرمز الأنيق للقيم المشتركة لعلاماتنا التجارية، الجودة والأداء والتميز في التصميم».

بدأت الشراكة بين «بنتلي» و«بريتلينغ» في عام 2002، عندما طلبت شركة السيارات الشهيرة من صانع الساعات إنتاج ساعة على متن سيارتها من طراز «كونتيننتال جي تي»، واستمرت الشراكة في الازدهار منذ ذلك الوقت.

وكان ويلي بريتلينغ، حفيد مؤسس العلامة التجارية، ليون بريتلينغ، شغوفاً بقيادة السيارات من طراز «بنتلي»، إلى جانب كونه خبيراً في التكنولوجيا.

وتعتبر «بنتلي موتورز ليمتد»، هي شركة تصنيع وتسويق بريطانية للسيارات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي، وهي شركة تابعة لمجموعة «فولكس فاجن» منذ عام 1998.

كما أن شركة «بريتلينغ» متخصصة في صناعة الساعات السويسرية، وتتخذ من مدينة «غرنتشن» في سويسرا مقراً لها، منذ تأسيسها في عام 1884.