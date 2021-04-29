تصل إلى 530 ألف جنيه.. قائمة أسعار كيا «سراتو وسبورتاج» 2021 في مصر

منذ بداية العام الجاري 2021، طرحت العديد من الطرازات لكثير من العلامات التجارية للسيارات داخل السوق المحلي المصري موديل 2021؛ وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية لسيارات «كيا» الكورية في مصر.

كيا جراند سيراتو

- طرح الطراز الجديد من السيارة داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى منها بسعر 310 ألف جنيه، والأخرى بـ340 ألف جنيه، والثالثة بـ380 ألف جنيه، والرابعة بـ400 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر.

- محرك السيارة متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 190 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4640 مم طول، و1800 مم عرض، و1450 مم ارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 مم، ويصل طول قاعة العجلات 2700 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 502 لتر.

كيا سبورتاج

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، يصل سعر الأولى 400 ألف جنيه، والثانية بـ410 ألف جنيه، والثالثة بـ445 ألف جنيه، والرابعة بـ455 ألف جنيه، والخامسة بـ490 ألف جنيه، والسادسة بسعر 530 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعى الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر.

- محرك السيارة متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم/ ساعة.

- تأتي بأبعاد (4480 مم طول، و1855 مم عرض، و1635 مم ارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 173 مم، ويصل طول قاعدة العجلات 2670 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 466 لترا.