وضع كورونا الوبائي بمحافظات مصر.. وفاة 14 بسوهاج ولجان توعية بالصعيد

ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من المحافظات، خاصة الصعيد خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وهذا ما كشفت عنه الدكتورة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمام مجلس الوزراء، عندما أكدت أن محافاظت القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم وسوهاج هي الأعلي إصابة خلال الفترة الحالية من العام، كما شكلت الوزيرة 100 لجنة فورية لمتابعة الوضع الوبائي في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، تكون مهمة تلك اللجان العمل على توعية المواطنين خاصة خلال الأسبوع المقبل لما يشهده من إجازات، ويمتد عمل اللجان حتى 5 مايو المقبل.

حجز 90 حالة بالعناية المركزة بمستشفى سوهاج

وقال الدكتور، إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج، إن هناك 90 حالة مصابة بفيروس كورونا محجوزة في العناية المركزة، وإن 14 حالة توفيت خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن حالات الوفاة بدأت في التزايد.

إمداد طبي من وزارة الصحة لمحافظة سوهاج

وأرسلت وزارة الصحة، إمدادًا طبيًا عاجلًا خلال الأسبوع الماضي إلى محافظة سوهاج لزيادة القدرة الاستيعابية بالمستشفيات لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات، وجرى إرسال«160 جهاز مولد أكسجين، و19 جهاز تنفس صناعي، و80 سرير رعاية مركزة، و40 جهاز مونيتور، و300 أسطوانة أكسجين طبي، و 271 سريرًا داخليًا».

وأعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تكليف أطباء العلاج الطبيعي بمتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، تحت إشراف مباشر من مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، وذلك بعمل جلسات العلاج الطبيعي للمرضى لدعم الجهاز التنفسي والحركي، وتقديم الدعم النفسي لهم.

محافظ قنا: توافر كافة المستلزمات بمستشفيات العزل

ومن جهة أخرى أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توافر كافة المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومي على مستشفيات العزل لم ترصد أي عجز في مخزون الأدوية والأكسجين أو المستلزمات الطبية والوقائية.

وأشار إلى انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بمستشفى قفط التعليمي المخصص كمستشفى حجر صحي، وكذا انتظام سير العمل بها وحضور الأطقم الطبية واستقبال حالات الإصابة على مدار 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما اطمأنت اللجنة على انتظام تقديم الوجبات للمرضى وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

محافظ المنوفية يتلقى لقاح كورونا

وتلقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاح فيروس كورونا بمكتبه، بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وعقب ذلك ناشد المواطنين بسرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة لحجز موعد للحصول علي اللجاح، مؤكدا أن كافة الأطقم الطبية تقدم الدعم الكامل للمواطنين.

وفاة طبيب نساء وتوليد في الفيوم بعد إصابته بكورونا

وتوفي في الفيوم، الدكتور حسين عبد الفتاح، طبيب النساء والتوليد بمستشفى سنورس المركزي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا بعد أسبوع من إصابته بالفيروس، وتأكدت إصابته بعد أخذ مسحة منه في قسم العزل بمستشفى التأمين الصحي وظل به إلى أن توفي متأثرا بإصابته.