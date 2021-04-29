الموزع أحمد عبدالسلام يهاجم عمرو مصطفى: «ركز في شغلك أحسن»

هاجم الموزع أحمد عبدالسلام، الملحن عمرو مصطفى، بسبب تصريحاته اليوم، في برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، التي هاجم فيها الهضبة عمرو دياب وتامر حسني.

وقال «عبدالسلام» في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»: «مكنتش حابب اتكلم عن حد من زمايلي في الوسط الفني، ولا ده أسلوبي، لكن كلام الملحن عمرو مصطفى، استفزني جدا، أولا تامر حسني فنان ناجح جدا ومجتهد جدا ويستاهل يكون نجم الجيل بفنه وأخلاقه، ده بالنسبة لتامر حسني».

وتابع الموزع أحمد عبدالسلام: «ثانيا، انت دايما بتستغل اسم عمرو دياب، في أي برنامج ليك عشان تعمل شو، وتروج لنفسك، مش فاهم مع أنه أكتر حد وقف جمبك وكان سبب رئيسي في اللي انت فيه دلوقتي.. وعلى فكرة بقى عمرو دياب ناجح من قبلك بكتير وبينجح دلوقتي من غيرك برضه، وكذلك حماقي والجاسمي وكل النجوم اللي ذكرت أسماءهم... كفاية كده ومش هقولك غير كلمة واحدة ربنا يهديك وتركز في شغلك أحسن بدل ما تجيب في سيرة الناس».

وجدد الملحن عمرو مصطفى، الهجوم على الهضبة عمرو دياب، خلال ظهوره في حلقة اليوم، من برنامج «العرافة»، قائلا إن خلال مشواره الفني مع عمرو دياب حصل على إجمالي أجر يساوي الأجر الذي يتقاضاه عن إحياء فرحين، متابعا: «عمرو دياب، اتشهر بسبب أعمالي، ومش هديله تاني، أنا بدي كتير، عمرو دياب قدم أغنية وطنية من غيري، وبعدها مفرقش معايا حاجة وقلت مع السلامة.. وشعرت إن عمرو دياب خذلني، واديته كتير، وقررت ما اديهوش تاني».

وامتد هجوم عمرو مصطفى، إلى تامر حسنى، حيث قال إن مسيرته الفنية مازالت في بدايتها، متابعا: «إيه هو تاريخ ومسيرة تامر حسني؟.. لسه قدامه كتير عشان يشتغل تاني، أصحاب تامر حسني بيجاملوه».