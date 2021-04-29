حملة مكبرة على مقاهي كفر البطيخ بسبب كورونا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، حملة مكبرة استهدفت متابعة تنفيذ غلق المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد بقرية أم الرضا، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم تنفيذ الإجراءات وتم تحصيل الغرامات فوريا تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ، ومحمد البساطي نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 مقاهي كما تم مصادرة 9 شيش و12 كرسيًا و30 كوبًا زجاجيًا و4 ترابيزة و11 دومينو، كما تم تحصيل غرامات عدم ارتداء كمامات في المقاهي والكافتيريات والأماكن المغلقة بعدد 15غرامة بقيمة 750 جنيهًا.

كما تم تحصيل الغرامات فوريا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة التي تم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، استعرضت محافظ دمياط، خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، إذ استمعت إلى شرح تفصيلى من مدير المديرية عن الخطوات المتخذة للسيطرة على وباء كورونا، والذي أكد أن الوضع بالمحافظة مستقر من حيث عدد الإصابات والمضاعفات والوفيات، نظرًا لما قامت به دمياط بأجهزتها المختلفة من تضافر للجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أوضح أنه تم دعم المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة اللازمة وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة لمستشفى الحميات والصدر والبدء فى تزويدهم بخزانات أكسجين جديدة فضلاً عن تخصيص عدد 500 سرير بالأقسام الداخلية و126 سريرا بالعناية المركزة.