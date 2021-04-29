مديريات تعليم القاهرة والجيزة: لم نرصد «حالات غش» في امتحانات النقل

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظتي القاهرة والجيزة، عن عدم رصد أي حالات غش بين الطلاب في امتحانات شهر أبريل 2021، التي عقدت وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

«تعليم القاهرة»: الطلاب أشادوا بنوعية الأسئلة

قال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، إن امتحانات صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، تمت بشكل جيد دون أي معوقات، موضحاً أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأضاف عبدالتواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي حالات غش بين الطلاب في الامتحانات، مؤكداً أن الطلاب أشادوا بنوعية الأسئلة الموضوعية التي اختبرت فهمهم للمقرر الدراسي، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعليم الجيزة: تم التأكيد على المدارس بضرورة البدء في التصحيح

من جانبه قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه لم يتم رصد حالات غش في امتحانات صفوف النقل، وامتحانات المدارس الفنية، مؤكداً أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية ضد فيروس كورونا.

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب حضور الطلاب للامتحانات كانت مرتفعة، موضحاً أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بشكل يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وتابع مدير الإدارة التعليمية، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة البدء في تصحيح الامتحانات، وإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنه تم توزيع امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على الطلاب للإجابة عليها في المنازل وإرسالها للمدرس عقب الانتهاء من الإجابة.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، كشف عن انتهاء العام الدراسي الحالي بالنسبة لطلاب صفوف النقل، عقب عقد امتحانات شهر أبريل، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الحفاظ على سلامة طلابها بعد تفشي فيروس كورونا.