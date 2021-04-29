متطوعة فى فعاليات معرض فيصل للكتاب: اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة

يواصل معرض فيصل للكتاب المخفض، الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، في تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية المخصصة للأطفال، التي يقوم عليها نخبة من الفنانين والأدباء، وذلك في الفترة من 8 إلى 18 رمضان الجاري.

وعبرت الفنانة التشكيلية أمنية محمد شلتوت، عن سعادتها بالمشاركة متطوعة في أنشطة معرض فيصل للكتاب، قائلة لـ«الوطن»: أنا حاصلة على ماجستير مناهج وطرق تدريس تربية فنية، وأعد رسالة دكتوراه، وقدمت مجموعة كبيرة من المعارض الفنية في نقابة التشكيليين وفي الأوبرا وغيرها، وأحب المشاركة متطوعة كل سنة بمعرض القاهرة للكتاب، الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، بعمل ورش فنية للأطفال ورش رسم وأوريجامي بالورق، مؤكدة: «أسعدني إقبال الأطفال معى فى المعرض وتفاعلهم مع الورشة، ومشاركتهم في تنفيذ مجموعة من الأعمال هذا العام، وخاصة أن بعض الورش شارك فيها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة».

كما تضمن المعرض المقام بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية، ركن خاص بالحرف التراثية، تشارك به الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة دكتور أحمد عواض، وتنظم ورشة لتعليم فن صناعة الفخار.

حيث تعتبر حرفة صناعة الفخار، من الحِرف القديمة التي كانت تُستخدم في صنع الأواني الفخارية بمختلف أشكالها، والفخار تتم صناعته من الطين ويشكله صانع الفخار بيديه.وتشهد الورشة إقبالا كبيرا من جمهور المعرض مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

ومن الأفكار المتميزة أيضا هذا العام فكرة معرض دار الكتب والوثائق ويشمل على إصدارات ووثائق خاصة بشهر رمضان المعظم، ومنها رؤية هلال شهر رمضان المبارك، قبل قرنين من الزمان.

يذكر أن المعرض افتتحته الدكتورة إيناس عبد وزيرة الثقافة بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويشارك فى المعرض 42 دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية.