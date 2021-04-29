تستمر حتى آخر رمضان.. تفاصيل الاشتراك بمبادرة رمضانك «أون لاين»

تقدم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة مبادرة رمضانك «أون لاين»، تضم المبادرة عددا من المسابقات الدينية والفنية التي تتيح الفرصة للمواهب الشابة للمشاركة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتستمر المبادرة حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالوزارة التفاصيل الخاصة بكل مسابقة وشروط الاشتراك بها، وتشمل المبادة مسابقة «أجمل صوت في قراءات القرآن الكريم، مساجد لها تاريخ، انشد في بيتك».

مسابقة أجمل صوت في قراءات القرآن الكريم

يشترط للمشاركة في مسابقة أجمل صوت في قراءات القرآن الكريم «ورتلناه ترتيلا» الآتي:

- ألا تزيد مدة الفيديو عن ثلاث دقائق.

- تلاوة آيات من القرآن الكريم من إحدى القراءات العشر المعتمدة.

مسابقة مساجد لها تاريخ

تنظم مسابقة مساجد لها تاريخ في مجال التصوير الفوتوغرافي وتتضمن الشروط ما يلي:

- المشاركة بصورة واحدة للمسجد.

- ألا يقل فترة إنشاء المسجد عن 100 عام.

- تقديم معلومات عامة عن المسجد «تاريخ الإنشاء، المكان بالتفصيل، من قام بإنشائه».

مسابقة «انشد في بيتك»

تنظم مسابقة «انشد في بيتك» في مجال الإنشاد الديني وتتضمن الشروط ما يلي:

- مدة الفيديو لا تزيد عن ثلاث دقائق.

- فقرة الإنشاد من أعمال الشيخ طه الفشني أو الشيخ محمد الهلباوي فقط.

شروط العامة للاشتراك بمسابقات المبادرة

- أن يتراوح سن المشارك من 18 إلى 40 عاما.

- ألا يكون قد حصل على جوائز خلال مسابقات إبداع أو أية مسابقة تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال أخر عامين.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إرسال صورة شخصية حديثة.

طريقة الاشتراك بمبادرة رمضانك «أون لاين»

- الدخول على رابط المبادرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة من هنا

- ملء استمارة الاشتراك برفع العمل الخاص به سواء فيديو أو العمل الفوتوغرافي على «Dropbox ،WeTransfer MediaFire».

- إضافة رابط العمل في الإستمارة على أن يكون رابط يمكن من خلاله تحميل المحتوى الخاص بالمشارك.

جوائز مبادرة رمضانك «أون لاين»

جوائز مسابقة أجمل صوت في قراءات القرآن الكريم

المركز الأول : 2500 جنيه

المركز الثاني : 2000 جنيه

المركز الثالث : 1500 جنيه

جوائز مسابقة مساجد لها تاريخ في مجال التصوير الفوتوغرافي

المركز الأول : 2500 جنيه

المركز الثاني : 2000 جنيه

المركز الثالث : 1500 جنيه

مسابقة انشد في بيتك في مجال الإنشاد الديني

المركز الأول : 2500 جنيه

المركز الثاني : 2000 جنيه

المركز الثالث : 1500 جنيه