مسلسل كله بالحب الحلقة 17: طارق يحاول التقرب من إلهام

مسلسل كله بالحب الحلقة 17، شهدت تغيرا كبيرا في محور الأحداث، إذ ظهرت ملامح بداية تقارب أحمد السعدني «دكتور طارق»، من طليقته صابرين «إلهام»، حيث جذبه إليها طفله بعدما علم أنها حامل فيه، ويطلب منها مرافقتها إلى العيادة، ويتحدث معها دائما عن طفلاهما.

مسلسل كله بالحب الحلقة 17.. صبحي المحامي يحاول الإيقاع بين دهب وطارق

على الجانب الآخر يحاول سامر المصري «صبحي المحامي»، الإيقاع بين زينة «دهب»، وأحمد السعدني «دكتور طارق»، حيث أقنعها بأنه يفكر في العودة مرة أخرى إلى صابرين «إلهام»، وفي هذه الحالة سيكون أول ما يفعله هو التخلص منها، إلا أنها لم تصدق ما قاله وطالبته بعدم التدخل في علاقتهما، وأن كل منهما يحب الآخر.

كما تعيش صابرين «إلهام»، حالة من القلق والخوف بسبب حديث الطبيب معها عن أن سنها الكبير قد يكون سببا في عدم ثبات الحمل، وأن يولد بصحة غير جيدة، لذا تحاول أن يكون بصحة جيدة.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

في الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب، قرر سامر المصري «صبحي المحامي»، الوقوف في صف صابرين «إلهام»، حيث زارها في الفيلا في غياب زينة «دهب»، وأحمد السعدني «دكتور طارق»، وعندما عادا إلى الفيلا، أخبرهما أنه سيتولى قضية «إلهام» والدفاع عنها، وأنه سيساعدها في إرجاع حقوقها حتى قبل أن تلد ابنها، وأنه سيطعن على صحة العقود التي وقعت عليها دون أن تعلم أنها خاصة ببيع الفيلا.