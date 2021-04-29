مسلسل ولاد ناس الحلقة 17: السجن 3 سنوات للمتسببين في حادث الأتوبيس

تشهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 17، تقديم الفنان أحمد وفيق «يحيى» مرافعة قوية أمام المحكمة ضد إدارة المدرسة وسوء إدارتها للمدرسة وعدم رعايتها بشكل جيد للطلاب، حيث تغافلت الإدارة عن عمل الصيانة الدورية للأتوبيس مما أدى إلى وقوع هذا الحاث الأليم.

وقضت المحكمة، بالسجن 3 سنوات، بحق المُدانين من إدارة المدرسة، وعلى رأسهم «ميس نجوان»، التي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخي.

الأحداث السابقة في مسلسل ولاد ناس

في الحلقة 16 من مسلسل ولاد ناس، وجه الفنان أحمد صيام «نجيب» نصيحة إلى ابنه الفنان محمود حجازي «طارق» وزوجته، قائلا: «إن أي علاقة عشان تنجح محتاجة مجهود وشوية تضحيات ولازم تعملوا ده إنتو الاتنين عشان ابنكم مش عشانكم، ولازم ميشوفكوش وانتو بتتخانقوا ومنفصلين بالشكل ده».

أما في الحلقة 14، فشهدت مشهدا مؤثرا يظهر فيه الفنان بيومي فؤاد «عماد» وهو يجلس مع ابنته الطالبة «زهرة» التي فقدت الذاكرة من إثر الحادث، ويحاول أن ينصحها لتتذكر أي شيء قبل الحادث.

حادث انقلاب الأتوبيس

وقع حادث انقلاب أتوبيس خاص بالمدرسة أدى لإصابة 11 طالبا، فيما توفي الطفل «آدم»، ابن الممثل إيهاب فهمي، بينما توفي سائق الأتوبيس ودخلت أسرته في نوبة من الحزن الشديد، ودخلت مشرفة الأتوبيس في غيبوبة نتيجة كسر في الجمجمة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ تلقي الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية، وما يحدث فيها داخل المجتمع المصري.

موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18

وتعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18، على قناة «القاهرة والناس» الساعة 12 منتصف الليل.

وستعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18، أيضًا على قناة «صدى البلد»، الساعة 1:00 صباحًا، والإعادة 8:00 صباحًا، و7:00 مساءً.